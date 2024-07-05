Российские учёные создали систему поиска людей с помощью Wi-Fi

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Учёные Сибирского государственного университета телекоммуникаций и информатики изобрели систему для определения местоположения людей в помещениях с высокой точностью на основе Wi-Fi.
Отмечается, что разработка позволяет определять местоположение до 5-7 метров вместо обычных 300-500 м.
В то же время 41% россиян уверены, что в ближайшем будущем общественный транспорт переживёт технологические изменения, а 25% уверены, что водителей общественного транспорта заменит искусственный интеллект. Такие результаты представил опрос сервиса «МТС Юрент». Как передаёт RT, треть опрошенных надеются, что общественный транспорт будет бесплатным.
Ранее сообщалось, что учёные обнаружили на юге Намибии окаменелости давно вымершего огромного болотного хищника, чей череп напоминает форму сиденья унитаза.
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«Такое Wi-Fi зонирование может открыть новые горизонты для маркетинга. Интеграция подобных технологий с системами «умного города» может облегчить жизнь людям с ОВЗ. Что касается применения в промышленной безопасности, не могу однозначно судить, есть сомнения, так как в случае обрушения здания, либо шахты, вероятнее всего, будет прекращена подача электричества, питающего Wi-Fi точки внутри здания, что значительно затруднит поиск», — прокомментировал в беседе с RuNews24.ru руководитель Центра развития цифрового спорта Уфимского университета науки и технологий Святослав Пегов.
В то же время 41% россиян уверены, что в ближайшем будущем общественный транспорт переживёт технологические изменения, а 25% уверены, что водителей общественного транспорта заменит искусственный интеллект. Такие результаты представил опрос сервиса «МТС Юрент». Как передаёт RT, треть опрошенных надеются, что общественный транспорт будет бесплатным.
Ранее сообщалось, что учёные обнаружили на юге Намибии окаменелости давно вымершего огромного болотного хищника, чей череп напоминает форму сиденья унитаза.
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Мелисса Тимофеева