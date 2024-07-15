В Москве суд впервые конфисковал самокат за езду в нетрезвом виде

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В Москве впервые конфисковали электросамокат по решению суда у владельца, который в состоянии опьянения наехал на пожилую женщину. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по Москве.
Водителем оказался студент-дизайнер, сбивший женщину на западе столицы. Ввиду неоднократности нарушения, суд постановил изъять электросамокат в пользу государства и лишить студента права управлять транспортными средствами на срок 18 месяцев.
Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект, устанавливающий штраф за езду на электросамокатах в пьяном виде, за превышение скорости, размещение на одном самокате нескольких человек и оставление водителем места ДТП.
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Олег Дикий