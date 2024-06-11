Автоюрист Радько заявил об основной проблеме российских дворов

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Адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько в комментарии проблемы манёвренности машин скорой помощи отметил, что основной проблемой являются не безответственные водители других авто, а неприспособленность дворов к такому транспорту.
«Основная проблема — узость дворов, в которых скорая иногда не может маневрировать. У нас градостроительная политика — дворы строятся, а парковок почти нет. Машины паркуются, где придётся. Не всегда это вина автовладельца. Если он умышленно не пропускает, то за это есть статья, но, если машина просто стоит — это проблема не владельца, а тех властей, которые допустили постройку таких дорог», — отметил в беседе с Общественной Службой Новостей Радько.
Кроме того, по его словам, проблема с транспортом во дворах обостряется зимой во время чистки снега. Ещё один минус – отсутствие на некоторых дорогах твёрдого покрытия, что также затруднительно для карет скорой помощи.
Ранее зампред комиссии Общественной палаты по безопасности и взаимодействию с ОНК и вице-председатель межрегиональной общественной организации защиты прав потребителей «Комитет по защите прав автовладельцев» Александр Холодов заявил о неэффективности мер по ужесточению наказания для автовладельцев, скрывающих номера машин.
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Мелисса Тимофеева