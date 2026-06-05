Стюардесса раскрыла, какое поведение пассажиров раздражает больше всего

05 июня 2026, 16:00

Бортпроводник Шинкарева: дети в самолете не раздражают

Фото: iStock/AlxeyPnferov

Дети на борту самолета редко становятся источником проблем, чаще всего к конфликтам приводят споры за багажные полки. Об этом рассказала бортпроводник из Новосибирска Юлия Шинкарева.





Она подчеркнула, что члены экипажа с удовольствием помогают мамам с детьми во время полета, пока те идут в уборную или принимают пищу. Чаще всего все коллеги к детям хорошо относятся, добавила стюардесса. Кроме того, особую симпатию у бортпроводников вызывают самостоятельные пассажиры, которые самостоятельно подходят в служебную зону за водой или с какой-либо просьбой.





«За рейс у меня может наматываться 10–15 тысяч шагов по самолету, ноги отекают, болят. И когда люди сами приходят к нам в хвост, мы их просто боготворим и благодарим, это очень радостно», — призналась Шинкарева в разговоре с Om1 Новосибирск.