Стюардесса раскрыла, какое поведение пассажиров раздражает больше всего
Бортпроводник Шинкарева: дети в самолете не раздражают
Дети на борту самолета редко становятся источником проблем, чаще всего к конфликтам приводят споры за багажные полки. Об этом рассказала бортпроводник из Новосибирска Юлия Шинкарева.
Она подчеркнула, что члены экипажа с удовольствием помогают мамам с детьми во время полета, пока те идут в уборную или принимают пищу. Чаще всего все коллеги к детям хорошо относятся, добавила стюардесса. Кроме того, особую симпатию у бортпроводников вызывают самостоятельные пассажиры, которые самостоятельно подходят в служебную зону за водой или с какой-либо просьбой.
«За рейс у меня может наматываться 10–15 тысяч шагов по самолету, ноги отекают, болят. И когда люди сами приходят к нам в хвост, мы их просто боготворим и благодарим, это очень радостно», — призналась Шинкарева в разговоре с Om1 Новосибирск.
Она уточнила, что членам экипажа порой приходится сталкиваться с грубостью и завышенными требованиями со стороны пассажиров. При этом чаще всего некорректно ведут себя именно мужчины.
Отдельной причиной конфликтов на борту нередко становятся багажные полки. По словам бортпроводницы, пассажиры ошибочно считают, что имеют право на место над своим креслом. Однако вещи можно размещать там, где есть свободное место. Все скандалы ведут к задержке рейса, заключила Шинкарева.