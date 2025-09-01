Автоюрист раскрыл, в каких случаях за нечитаемый госномер машины лишат прав
Автоюрист Славнов: водителей, намеренно скрывающих номер, могут лишить прав
За нечитаемые номера водитель может получить предупреждение или лишиться прав на срок до трех месяцев. Это зависит от причин, по которым госномер не читается, сообщил автоюрист Дмитрий Славнов в интервью «Татар-информу».
«Что подразумевается под нечитаемым номером автомобиля? Бывают случаи, когда, например, зимой идет сильный снег, и вы едете по трассе. Вы только что помыли машину, но через 15 минут на нее налипает столько снега и грязи, что номера не видно. У меня была похожая ситуация: я выехал за город, и пошел мокрый снег. По дороге меня остановили сотрудники ГИБДД и сказали, что номер нечитаемый. Я вышел из машины и увидел, что на номере большой слой льда. В итоге я почистил номер и продолжил путь. Иногда обстоятельства не зависят от вас, и инспекторы обычно идут навстречу, просят лишь устранить проблему», – рассказал юрист.Однако есть случаи, когда водители намеренно скрывают номер. Например, автолюбитель выехал с мойки, а его владелец накрыл букву или цифру на госномере снежком. Эксперт отметил, что такое сокрытие номера сразу бросается в глаза, поскольку вся машина чистая, а номер грязный. Он добавил, что иногда люди устанавливают сеточки на номера и объясняют сотрудникам ГИБДД, что это делается для борьбы с мухами. Также он упомянул, что некоторые водители прикрепляют листочки к номеру или используют так называемые «номера-перевертыши», которые скрываются при нажатии кнопки.
Юрист подчеркнул, что к таким водителям применяется статья 12.2 часть 2 КоАП РФ за управление автомобилем без номера или с материалами, затрудняющими его чтение, и наказание может составлять штраф в размере 5 тысяч рублей или лишение прав на срок от 1 до 3 месяцев.