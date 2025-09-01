Автоюрист раскрыл, в каких случаях за нечитаемый госномер машины лишат прав

01 сентября 2025, 11:47

Автоюрист Славнов: водителей, намеренно скрывающих номер, могут лишить прав

Фото: istockphoto / igoriss

За нечитаемые номера водитель может получить предупреждение или лишиться прав на срок до трех месяцев. Это зависит от причин, по которым госномер не читается, сообщил автоюрист Дмитрий Славнов в интервью «Татар-информу».







«Что подразумевается под нечитаемым номером автомобиля? Бывают случаи, когда, например, зимой идет сильный снег, и вы едете по трассе. Вы только что помыли машину, но через 15 минут на нее налипает столько снега и грязи, что номера не видно. У меня была похожая ситуация: я выехал за город, и пошел мокрый снег. По дороге меня остановили сотрудники ГИБДД и сказали, что номер нечитаемый. Я вышел из машины и увидел, что на номере большой слой льда. В итоге я почистил номер и продолжил путь. Иногда обстоятельства не зависят от вас, и инспекторы обычно идут навстречу, просят лишь устранить проблему», – рассказал юрист.