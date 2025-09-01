Россиянам рассказали о работе ограничений на снятие наличных с 1 сентября

01 сентября 2025, 11:25

Хаминский: Банки ограничат снятие наличных при подозрении мошенничества

Фото: istockphoto/Evgeniia Iakimenko

С 1 сентября 2025 года банки получили право ограничивать выдачу наличных через банкоматы при подозрении, что держателя карты могли принудить или обманом заставить совершить операцию. Об этом RT напомнил руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский, уточнив, что это касается случаев, когда операция признаётся недобровольной.