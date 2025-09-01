Россиянам рассказали о работе ограничений на снятие наличных с 1 сентября
С 1 сентября 2025 года банки получили право ограничивать выдачу наличных через банкоматы при подозрении, что держателя карты могли принудить или обманом заставить совершить операцию. Об этом RT напомнил руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский, уточнив, что это касается случаев, когда операция признаётся недобровольной.
Хаминский привёл примеры: если житель Москвы ночью внезапно снимает крупную сумму в Мурманске; если наличные снимают в течение 24 часов после крупного перевода через СБП или после оформления кредита; либо когда из ГИС «Антифрод» поступают сведения о причастности номера телефона или карты к мошенническим схемам. Для снятия ограничений можно обратиться в отделение банка с паспортом, но проверка может длиться до 30 дней, а в офисе за выдачу наличных банк вправе взимать комиссию — до 2%.
Правила не касаются безналичных переводов: для них действуют лимиты по закону о противодействии отмыванию (ФЗ‑115), например, до 100 тыс. рублей при упрощённой идентификации. По словам юриста, цель нововведений — защита граждан от мошенников, однако для законных операций удобнее пользоваться отделениями банков.
Кроме того, с 1 сентября в России вступают и другие меры по борьбе с кибермошенничеством: вводится «период охлаждения» по кредитам, меняются правила выдачи наличных в банкоматах, а через МФЦ появится возможность установить запрет на выдачу займов.
Читайте также: