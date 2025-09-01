Бывший губернатор Хорошавин занялся церковным служением в колонии

01 сентября 2025, 11:22

Осуждённый на 17 лет бывший глава Сахалина ухаживает за тюремной церковью

Фото: istockphoto / Maurizio Abbate

Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин, осуждённый за коррупцию, взял на себя обязанности по обслуживанию и содержанию тюремной церкви, сообщают «Аргументы ​недели».