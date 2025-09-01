Бывший губернатор Хорошавин занялся церковным служением в колонии
Осуждённый на 17 лет бывший глава Сахалина ухаживает за тюремной церковью
Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин, осуждённый за коррупцию, взял на себя обязанности по обслуживанию и содержанию тюремной церкви, сообщают «Аргументы недели».
Он отбывает наказание в колонии №13 Хабаровского края. Первоначально Хорошавина приговорили к 15 годам лишения свободы и штрафу в 500 млн рублей за взяточничество, позже срок был увеличен до 17 лет за создание преступного сообщества.
Ранее сообщалось, что экс-губернатор направил прошение о зачислении в ряды участников специальной военной операции, однако согласия на это не получил.
