В Москве продажи ноутбуков и планшетов резко выросли

01 сентября 2025, 11:10

В июле продажи ноутбуков увеличились на 19% год к году

Фото: istockphoto / Zephyr18

В июле 2025 года москвичи начали активно покупать технику для подготовки к учебному году. Об этом сообщили Агентству городских новостей «Москва» пресс-служба маркетплейсов «Авито» и Wildberries.





По данным «Авито», продажи ноутбуков в столице выросли на 9% по сравнению с июнем. Год к году прирост составил 19%. Лидером по объёму продаж стали устройства Apple, занявшие 35% рынка. Средняя цена подержанных моделей составила 44 тыс. рублей, новых — около 99 тыс. рублей.



«Второе место занимает Lenovo (14%). Ноутбуки этого бренда в среднем приобретали на "Авито" за 30 тыс. 200 руб. в ресейле и за 94 тыс. руб. в новом состоянии. Третья позиция у Asus (13%). Их устройства "с рук" продавались в среднем по 34,5 тыс. руб., а новые модели – около 88 тыс. руб.», — сообщили в пресс-службе.