Автоюрист рассказал, за какие наклейки на автомобиле можно получить штраф
Автоюрист Славнов: За наклейки на автомобиле могут оштрафовать
В России запрещено размещать наклейки на лобовом и передних боковых стёклах, а также с непристойными изображениями и нецензурной лексикой. Об этом предупредил автоюрист Дмитрий Славнов.
По его словам, наклейки на передних и лобовом стёклах мешают обзору и могут привести к ДТП. За нарушение запрета автовладельцу грозит штраф в размере 500 рублей. При этом на заднее стекло правила не распространяются.
«Заднее стекло можете хоть гуталином измазать. У "Газели" вот нет зеркала заднего вида. Что ж тогда, “Газелям” нельзя выезжать на дорогу общего пользования? Или автобусы — там тоже водитель ничего видит в зеркало заднего вида, там тоже нет заднего стекла», — отметил Славнов в разговоре с Общественной Службой Новостей.
Однако он добавил, что за наклейки с непристойными изображениями или нецензурной лексикой автовладельца могут оштрафовать на 500-1000 рублей. А вот за наклейки с экстремистской символикой грозит арест до 15 суток или обязательные работы.
В свою очередь эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь напомнил о штрафах за размещение цветов на фасаде дома.
«Размещение горшков с внешней стороны расценивается как нарушение, поскольку фасад здания является общим имуществом. Такие действия могут квалифицировать по статье о нарушении правил пользования жилыми помещениями», — пояснил эксперт «Москве 24».
В Москве наказание за выращивание цветов на балконе предусмотрен штраф в размере до пяти тысяч рублей, уточнил Бондарь.
Он добавил, что жителям МКД также нельзя отключать пожарную сигнализацию и не пускать в квартиру газовщиков.