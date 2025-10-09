Автоюрист рассказал, за какие наклейки на автомобиле можно получить штраф

09 октября 2025, 19:04

Автоюрист Славнов: За наклейки на автомобиле могут оштрафовать

Фото: iStock/Erich Sacco

В России запрещено размещать наклейки на лобовом и передних боковых стёклах, а также с непристойными изображениями и нецензурной лексикой. Об этом предупредил автоюрист Дмитрий Славнов.





По его словам, наклейки на передних и лобовом стёклах мешают обзору и могут привести к ДТП. За нарушение запрета автовладельцу грозит штраф в размере 500 рублей. При этом на заднее стекло правила не распространяются.





«Заднее стекло можете хоть гуталином измазать. У "Газели" вот нет зеркала заднего вида. Что ж тогда, “Газелям” нельзя выезжать на дорогу общего пользования? Или автобусы — там тоже водитель ничего видит в зеркало заднего вида, там тоже нет заднего стекла», — отметил Славнов в разговоре с Общественной Службой Новостей.

«Размещение горшков с внешней стороны расценивается как нарушение, поскольку фасад здания является общим имуществом. Такие действия могут квалифицировать по статье о нарушении правил пользования жилыми помещениями», — пояснил эксперт «Москве 24».