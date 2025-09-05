В Госдуме предложили ввести плату за интенсивное пользование машиной

05 сентября 2025, 19:36

Фото: iStock/Stanislav Sablin

В России могут изменить принцип расчёта транспортного налога – платить предлагают не за мощность двигателя, а за фактическое пользование автомобилем. С такой инициативой выступил глава партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов, слова которого приводит ТАСС.