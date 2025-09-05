В Госдуме предложили ввести плату за интенсивное пользование машиной
В России могут изменить принцип расчёта транспортного налога – платить предлагают не за мощность двигателя, а за фактическое пользование автомобилем. С такой инициативой выступил глава партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов, слова которого приводит ТАСС.
По мнению парламентария, действующая система, при которой налог зависит от мощности двигателя, несправедлива. Сейчас одинаковую сумму платят как те, кто ежедневно ездит на машине, так и те, кто выезжает лишь пару раз в месяц.
Миронов предлагает ввести механизм оплаты в зависимости от интенсивности использования транспорта – например, по пробегу. Это, считает депутат, сделает налоговую нагрузку более справедливой и позволит отказаться от «штрафов за владение имуществом, которое с каждым годом теряет в цене».
Чтобы компенсировать возможные выпадающие доходы бюджета, политик предложил пересмотреть налоговые льготы и повысить налоги для нефтегазовой отрасли.
Эксперты отмечают, что в случае реализации такой инициативы потребуются серьёзные изменения в системе учёта автотранспорта – например, внедрение телематических систем или привязка к техническому осмотру.
Читайте также: