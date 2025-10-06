Россиян предупредили об опасности круиз-контроля на льду
Автоэксперт Ладушкин: использование круиз-контроля на льду может привести к ДТП
Использование круиз-контроля во время снегопада и наледи увеличивает риски возникновения ДТП. Об этом предупредил руководитель экспертной компании LEM Solution Евгений Ладушкин.
Он пояснил, что в режиме круиз-контроля водитель самостоятельно не контролирует скорость движения и тягу. Однако на заснеженной или покрытой льдом дороге система может внезапно добавить газу в момент падения скорости, что приведёт к потере сцепления с дорогой, сносу или заносу.
«А испугавшись сноса или заноса, помня о том, что включён режим круиз-контроля, водитель может запаниковать и резко нажать на тормоз. Этим он лишь усугубит маятниковый эффект и практически не оставит себе шансов правильно отработать ситуацию», — пояснил Ладушкин в разговоре с RT.
Он также добавил, что адаптивный круиз-контроль на льду может не учесть состояние дорожного покрытия и слишком резко использовать тормоза, что приведёт к срабатыванию ABS и увеличению тормозного пути.
В свою очередь автоюрист Дмитрий Славнов напомнил, что автомобилистам нельзя самостоятельно делать тюнинг авто.
«Под запретом — изменения в конструкции машины. Для нас в приоритете всегда была, есть и будет безопасность дорожного движения. И тюнинг запрещен именно потому, что он может привести к аварии, а авария — к жертвам», — сказал Славнов Общественной Службе Новостей.
Он уточнил, что нельзя устанавливать ксеноновые фары, поскольку они могут ослепить водителей, едущих навстречу, глушители-прямотоки, а также тонировать передние и лобовое стёкла.
При этом изменения в конструкции машины можно сделать легально, подав документы в НАМИ. Если тюнинг сочтут безопасным, то там выдадут соответствующий сертификат, с которым можно поставить автомобиль на учёт в ГИБДД.
В противном случае за управление незаконно тюнингованным автомобилем предусмотрены штраф от 500 рублей и отправка машины на штрафстоянку, заключил эксперт.