06 октября 2025, 16:22

Автоэксперт Ладушкин: использование круиз-контроля на льду может привести к ДТП

Фото: iStock/utah778

Использование круиз-контроля во время снегопада и наледи увеличивает риски возникновения ДТП. Об этом предупредил руководитель экспертной компании LEM Solution Евгений Ладушкин.





Он пояснил, что в режиме круиз-контроля водитель самостоятельно не контролирует скорость движения и тягу. Однако на заснеженной или покрытой льдом дороге система может внезапно добавить газу в момент падения скорости, что приведёт к потере сцепления с дорогой, сносу или заносу.





«А испугавшись сноса или заноса, помня о том, что включён режим круиз-контроля, водитель может запаниковать и резко нажать на тормоз. Этим он лишь усугубит маятниковый эффект и практически не оставит себе шансов правильно отработать ситуацию», — пояснил Ладушкин в разговоре с RT.

«Под запретом — изменения в конструкции машины. Для нас в приоритете всегда была, есть и будет безопасность дорожного движения. И тюнинг запрещен именно потому, что он может привести к аварии, а авария — к жертвам», — сказал Славнов Общественной Службе Новостей.