Минтранс России рассказал, когда следует переобувать автомобиль в зимние шины
Минтранс РФ рекомендует менять летние шины на зимние, когда температура достигает +5-7 градусов Цельсия. Это важно сделать до 1 декабря, чтобы избежать штрафов и обеспечить безопасность на дороге, пишет РИА Новости.
Эксперты подчеркивают, что зимняя резина необходима при постоянных заморозках. С 1 декабря по февраль использование летних шин запрещено. На зимних шинах должна быть маркировка «M+S», «MS» или «M S». Они могут быть как шипованными, так и нешипованными.
Летняя резина теряет упругость при низких температурах, что ухудшает сцепление с дорогой. Это увеличивает тормозной путь и повышает риск аварий. Не откладывай замену шин на последний момент — позаботься о своей безопасности заранее.
