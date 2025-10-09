Минтранс России рассказал, когда следует переобувать автомобиль в зимние шины

09 октября 2025, 09:57

Фото: iStock/Anna Reshetnikova

Минтранс РФ рекомендует менять летние шины на зимние, когда температура достигает +5-7 градусов Цельсия. Это важно сделать до 1 декабря, чтобы избежать штрафов и обеспечить безопасность на дороге, пишет РИА Новости.