Автоюрист Сажин дал простой совет владьцам сварившихся в Петербурге авто

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Автоюрист Владимир Сажин заявил, что владельцы пострадавших от прорыва трубы с кипятком автомобилей в Санкт-Петербурге смогут легко получить компенсацию за испорченное имущество.
Он отметил, что владельцу уничтоженного кипятком автомобиля возместят его полную стоимость даже без всяких досудебных разбирательств и лишних тяжб.
При этом, он отметил, что машина, обваренная кипятком, уже не восстанавливается.
А совладелец и директор автосервиса и детейлинг-центра Евгений Евтеев рассказал, как удалить с автомобиля следы смолы и почек деревьев. Он отметил, что стереть всё можно и самостоятельно с помощью специальных средств.
Ранее Владимир Сажин прокомментировал новость о том, что всем привычные жаропонижающие, обезболивающие и иные препараты, которые отпускаются без рецепта, действительно могут быть вредны для водителей, поскольку после них может клонить в сон.
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При этом, он отметил, что машина, обваренная кипятком, уже не восстанавливается.
«Кипяток для автомобиля куда более опасен, нежели простая холодная вода из разлившейся реки. Уничтожается краска, электрика, обшивка машины — и через довольно непродолжительное время от неё остается только кузов. Так что владельцы «сварившихся» автомобилей могут со спокойной душой присматривать себе новые», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Сажин.
А совладелец и директор автосервиса и детейлинг-центра Евгений Евтеев рассказал, как удалить с автомобиля следы смолы и почек деревьев. Он отметил, что стереть всё можно и самостоятельно с помощью специальных средств.
«Рекомендую до нанесения спецсостава помыть автомобиль в две фазы. Сначала мойка под давлением с бесконтактным шампунем, а после — мойка с ручным шампунем. Это позволит сберечь лакокрасочное покрытие от повреждений. Если упустить данный этап и нанести очиститель древесных смол на грязный кузов, могут появиться царапины», – прокомментировал в беседе с «Известиями» Евтеев.
Ранее Владимир Сажин прокомментировал новость о том, что всем привычные жаропонижающие, обезболивающие и иные препараты, которые отпускаются без рецепта, действительно могут быть вредны для водителей, поскольку после них может клонить в сон.
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Мелисса Тимофеева