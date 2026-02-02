«Цветущий луг»: Психолог раскрыла, как справиться с замкнутостью подростка

02 февраля 2026, 15:53

Психолог Иншина: Задача родителей — понять причину замкнутости подростка

Фото: iStock/Dima Berlin

Замкнутость подростка является стратегией выживания в условиях, которые психика считает небезопасными, а попытки родителей разговорить ребенка являются худшей тактикой. Об этом рассказала клинический психолог Лидия Иншина.





По ее словам, родителям в первую очередь необходимо понять истинную причину такой замкнутости и создать условия для «добровольной капитуляции». Так, такое поведение может быть щитом от насмешек, давления школы, высоких ожиданий и неоправданных надежд.





«Сначала определите, с чем имеете дело. Здоровая интроверсия — это когда ребёнок восстанавливается в одиночестве, но сохраняет 1-2 крепкие связи и свои интересы. Тревожная изоляция — это когда отдаление тотально, нет друзей, угасают прежние увлечения, появляются "красные флаги": резкая смена аппетита и сна, пренебрежение гигиеной, фразы о бессмысленности», — уточнила Иншина в разговоре с RuNews24.ru.

«Создайте вокруг его крепости не осадный лагерь, а цветущий луг — пространство, куда однажды захочется выйти самому, потому что там тихо, безопасно и вас ждут не с допросом, а с кружкой чая и искренним "как ты там?"», — заключила психолог.