«Цветущий луг»: Психолог раскрыла, как справиться с замкнутостью подростка
Психолог Иншина: Задача родителей — понять причину замкнутости подростка
Замкнутость подростка является стратегией выживания в условиях, которые психика считает небезопасными, а попытки родителей разговорить ребенка являются худшей тактикой. Об этом рассказала клинический психолог Лидия Иншина.
По ее словам, родителям в первую очередь необходимо понять истинную причину такой замкнутости и создать условия для «добровольной капитуляции». Так, такое поведение может быть щитом от насмешек, давления школы, высоких ожиданий и неоправданных надежд.
«Сначала определите, с чем имеете дело. Здоровая интроверсия — это когда ребёнок восстанавливается в одиночестве, но сохраняет 1-2 крепкие связи и свои интересы. Тревожная изоляция — это когда отдаление тотально, нет друзей, угасают прежние увлечения, появляются "красные флаги": резкая смена аппетита и сна, пренебрежение гигиеной, фразы о бессмысленности», — уточнила Иншина в разговоре с RuNews24.ru.
Она посоветовала прекратить расспрашивать ребенка о делах в школе, придумать совместное занятие, например готовку или совместную поездку. Кроме того, можно послушать музыку или посмотреть сериал, которые нравятся ему.
По словам Иншиной, важно дать подростку право на молчание. Не стоит давить на него. Важно, чтобы ребенок знал, что вы рядом и в любой момент готовы поговорить или просто посидеть рядом. Такое поведение снимет тревогу.
Подростковая замкнутость является криком о помощи, произнесенным шепотом, который необходимо научиться слышать.
«Создайте вокруг его крепости не осадный лагерь, а цветущий луг — пространство, куда однажды захочется выйти самому, потому что там тихо, безопасно и вас ждут не с допросом, а с кружкой чая и искренним "как ты там?"», — заключила психолог.