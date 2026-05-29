«Черви в глазах»: россиян предупредил о пике активности комаров с дирофиляриозом
Академик Онищенко: комары с дирофиляриозом активны с мая по сентябрь
Пик активности переносящих личинки дирофилярий комаров происходит с мая по сентябрь. Именно в этот период они наиболее агрессивны. Об этом предупредил академик РАН, эпидемиолог Геннадий Онищенко.
Он пояснил, что заболевание вызывают круглые черви, носителями которых обычно являются кошки и собаки. Так, комар кусает зараженное животное, а после передает личинку человеку.
«В течение года самым активным периодом является май — сентябрь. В это время живет комар, а в сентябре он уходит в спячку. В природном очаге эти насекомые кусают собак и кошек, а затем эту кровь с личинками переносят людям. Кровь пьют только самки, так как им нужна энергия для вынашивания потомства», — рассказал Онищенко в разговоре с изданием «Абзац».При этом академик уточнил, что для паразита попадание в человека является «биологическим тупиком», поскольку жизненный цикл сможет продолжиться только в случае, если кто-то «полакомится человеком». Тем не менее червь может мигрировать под кожей и даже попасть в глаз. При этом через кровь от человека к человеку болезнь не передается, заключил Онищенко.