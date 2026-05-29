Россиянам назвали необычный способ борьбы с комариными укусами
Биолог Екатерина Баранова назвала необычный способ, помогающий снять зуд после комариных укусов. Об этом она сообщила в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1».
Баранова утверждает, что мятная зубная паста эффективно устраняет зуд от укусов. Мята известна своими уникальными свойствами, которые способствуют охлаждению, поэтому эксперт рекомендует использовать пасту непосредственно на месте укуса.
Биолог советует применять содовую или уксусную воду, а также лед, чтобы уменьшить раздражение. Эти методы, по ее мнению, способны на некоторое время облегчить зуд после укуса комара.
