Автоюрист Славнов одобрил изменения в расчетах на ремонт по ОСАГО с 11 июля
Автоюрист, автоэксперт Дмитрий Славнов положительно оценил изменение правил определения расходов на ремонт автомобиля по ОСАГО.
Ранее стало известно, что ЦБ РФ с 11 июля введет новый порядок формирования справочников средней стоимости запчастей и материалов. Ключевым изменением станет устранение дешевых аналогов.
«Если оригинал стоит 1000 рублей, аналоговая деталь — 300, соответственно, среднерыночная получается 700-650 рублей. Хотя все прекрасно понимают, что по рынку запчасть стоит 1000», — пояснил Славнов в разговоре с Общественной Службой Новостей.
По словам эксперта, дешевых аналогов может вообще не оказаться в продаже. На сайте могут предлагать запчасть по выгодной стоимости, а по факту в наличии ее нет. Автоэксперт не исключил, что цена полисов ОСАГО вырастет, однако подорожание существенным не будет.
Славнов добавил, что теперь начнут учитывать расходы на детали одноразового использования. Сейчас на них действует лимит в 2% от стоимости заменяемых запчастей.