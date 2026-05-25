Автоюрист Славнов поддержал ограничения для начинающих водителей в России

Фото: Istock/gesrey

Автоюрист Дмитрий Славнов поддержал идею ввести в России ограничения для начинающих водителей. Правительство поручило МВД к 2027 году разработать механизм постепенного допуска выпускников автошкол к полноценному вождению.



В беседе с Общественной Службой Новостей Славнов объяснил, что самые трагические аварии случаются у водителей со стажем от двух до трёх лет.

«Потому что водитель машины первые два года приноравливается ездить, а через два года он понимает, что всё может. И вот эти самые дикие аварии — со второго по третий год, поэтому здесь действительно я бы ограничил скоростной режим», — отметил эксперт.
Автоюрист сослался на опыт европейских стран, где новички получают временные права: если водитель набирает штрафы, основное удостоверение ему не выдают.

По мнению Славнова, ограничения на перевозку пассажиров достаточно ввести на один год, а за скоростным режимом нужно следить первые два года. При этом, добавил он, власти могут отслеживать по камерам, ездит ли водитель на самом деле или только формально набирает стаж.
Ольга Щелокова

