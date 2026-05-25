Россиян предупредили о риске заражения сальмонеллезом
Профессор кафедры гигиены Института профилактической медицины имени З.П. Соловьева Пироговского Университета Минздрава России Наталья Шеина предупредила, что в теплое время года риск вспышек сальмонеллеза растет из-за работы детских лагерей, поездок в дома отдыха и массового питания. Об этом пишет РИА Новости.
По словам эксперта, источником заражения могут стать куриные и утиные яйца, мясо, рыба, молочные и другие продукты. Шеина отметила, что инфекция чаще всего поражает желудочно-кишечный тракт и может протекать по-разному, вплоть до тяжелых состояний. Среди первых признаков она назвала слабость, тошноту, головокружение, разбитость и высокую температуру. После этого могут появиться схваткообразные боли в животе, рвота и диарея.
Для профилактики врач посоветовала проверять срок годности яиц, хранить их в холодильнике и не оставлять на дверце. Она рекомендовала не использовать яйца с трещинами, мыть их перед приготовлением, следить за чистотой рабочих поверхностей и хорошо проводить термическую обработку продуктов.
