Аналитики назвали самые затратные породы собак и кошек
Примерно половина жителей России увеличила расходы на содержание домашних питомцев по сравнению с прошлым годом. Наиболее дорогими оказались беспородные собаки, а также корги и хаски. Среди кошек самые затратные породы — бенгальские, абиссинские и ориентальные. Об этом говорится в исследовании финансового маркетплейса «Выберу.ру», передают «Известия».
В опросе участвовали 3 тысячи человек в возрасте от 18 до 65 лет, имеющих кошек или собак. Средний ежемесячный бюджет, выделенный на содержание животных, вырос. По словам респондентов, в прошлом году на это уходило около 5,2 тысячи рублей, а сейчас — примерно 6,8 тысячи рублей. При этом 27% участников укладываются в сумму до 4 тысяч рублей в месяц, 46% расходуют от 4 до 8 тысяч рублей, а 27% тратят более 8 тысяч рублей.
Среди собак самыми дорогими в содержании оказались беспородные — около 6,7 тысячи рублей в месяц. За ними следуют корги (5,6 тысячи рублей) и хаски (5,5 тысячи рублей). При этом 44% владельцев питомцев из приютов или с улицы отметили дополнительные расходы на корректировку поведения, адаптацию и обучение. Среди владельцев породистых собак 36% указали на значительные траты на уход за внешним видом и специализированное питание.
Что касается кошек, то наибольшие расходы пришлись на бенгальскую породу — около 6,3 тысячи рублей в месяц. На втором месте расположились абиссинские кошки (6,1 тысячи рублей), а на третьем — ориентальные (5,7 тысячи рублей).
