Достижения.рф

РЭЦ проводит опрос предпринимателей об узнаваемости мер поддержки экспорта

Фото: Istock/anyaberkut

АО «Российский экспортный центр» (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) проводит комплексный анализ узнаваемости мер государственной поддержки для предпринимателей, которые занимаются внешнеэкономической деятельностью.



Эта работа входит в реализацию национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Проект ставит целью системно увеличивать несырьевой неэнергетический экспорт.

Организаторы приглашают предпринимателей принять участие в опросе о мерах поддержки в рамках нацпроекта. Ответы помогут специалистам РЭЦ понять, насколько хорошо российский бизнес осведомлён о своих возможностях в сфере экспорта, которые предлагают институты развития. Заполнение анкеты займёт не более пяти минут. Для участия нужно перейти по ссылке.

Ольга Щелокова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0