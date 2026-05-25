РЭЦ проводит опрос предпринимателей об узнаваемости мер поддержки экспорта
АО «Российский экспортный центр» (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) проводит комплексный анализ узнаваемости мер государственной поддержки для предпринимателей, которые занимаются внешнеэкономической деятельностью.
Эта работа входит в реализацию национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Проект ставит целью системно увеличивать несырьевой неэнергетический экспорт.
Организаторы приглашают предпринимателей принять участие в опросе о мерах поддержки в рамках нацпроекта. Ответы помогут специалистам РЭЦ понять, насколько хорошо российский бизнес осведомлён о своих возможностях в сфере экспорта, которые предлагают институты развития. Заполнение анкеты займёт не более пяти минут. Для участия нужно перейти по ссылке.
