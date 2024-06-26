Подмосковные врачи спасли ногу пострадавшей в ДТП велосипедистки

Фото: пресс-служба Минздрава МО
26-летяя девушка получила открытый передом голени в результате ДТП: на двухместный электровелосипед, на котором она каталась с мужем, наехал автомобиль. Ногу пострадавшей спасли врачи Солнечногорской больницы, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Травматолог Солнечногорской больницы Игорь Скорина объяснил, что лечение открытого перелома занимает больше времени, и рассказал о ходе терапии.
Операция по остеосинтезу длилась полтора часа, она прошла успешно. Сейчас пациентка чувствует себя хорошо, она уже в состоянии передвигаться на костылях, а после периода восстановления сможет снова ходить самостоятельно.
В министерстве добавили, что авария произошла, когда пара ехала по обочине трассы: один из водителей съехал с проезжей части, чтобы совершить обгон, и врезался в велосипед. Супруг пострадавшей отделался лёгкими ушибами.
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«Сначала мы зафиксировали ногу на скелетном вытяжении и занимались консервативным лечением раны. После того, как спал отек, а рана залечилась, мы провели остеосинтез кости – то есть восстановили целостность кости, зафиксировав отломки с помощью специальных металлических конструкций — накостной пластиной с винтами», — сказал Скорина.
Операция по остеосинтезу длилась полтора часа, она прошла успешно. Сейчас пациентка чувствует себя хорошо, она уже в состоянии передвигаться на костылях, а после периода восстановления сможет снова ходить самостоятельно.
В министерстве добавили, что авария произошла, когда пара ехала по обочине трассы: один из водителей съехал с проезжей части, чтобы совершить обгон, и врезался в велосипед. Супруг пострадавшей отделался лёгкими ушибами.
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Лев Каштанов