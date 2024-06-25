На переездах МЖД с начала года произошло 11 ДТП с автотранспортом

Фото: пресс-служба МТДИ МО
11 ДТП с участием автомобилей произошло по вине водителей на переездах Московской железной дороги с начала текущего года, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры со ссылкой на МЖД.
«Свыше 80% аварий произошло из-за водителей легковых машин и около 20% — из-за водителей грузовиков и тракторов. Все нарушители пытались «проскочить» переезд на красный свет светофора и игнорируя звуковые сигналы поезда», — говорится в сообщении.Отмечается, что три из 11 ДТП произошли на территории Московской и Курской областей, две в Москве, по одной в Орловской, Брянской и Калужской областях. Кроме того, в ряде областей удалось избежать столкновения поезда с автомобилем несмотря на то, что водители грубо нарушили ПДД.
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Лев Каштанов