Водитель Uber отказалась везти американского блогера Майкла из-за его веса

10 ноября 2025, 18:15

Фото: iStock/Marc_Osborne

Водитель Uber отказалась везти полного блогера Майкла, известного под ником FattyMcFatFuh, чем вызвала его возмущение. Об этом сообщает New York Post.





Инфлюэнсер опубликовал видео, на котором водитель запрещает ему садиться в автомобиль, заявив, что он слишком тяжёлый.





«Я не шучу, моя водительница Uber сказала, что я толстый, а потом она заявила, что направит на меня пистолет, черт возьми», — написал Майкл в соцсети X.

«Каждый человек должен чувствовать себя желанным и уважаемым гостем, в безопасности при использовании приложения Uber, и наши правила сообщества строго запрещают дискриминационное поведение», — заявили в компании.

