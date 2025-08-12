Автоюрист сообщил, куда жаловаться в случае нарушения правил парковки во дворе

12 августа 2025, 11:57

Воропаев: при нарушении правил парковки во дворе надо жаловаться в ГАИ

Фото: istockphoto/Evgeniy Grishchenko

Если во дворе многоквартирного дома неправильно припаркованы автомобили, жаловаться следует в Госавтоинспекцию, сообщил «Татар‑информу» автоюрист Лев Воропаев.