Автоюрист сообщил, куда жаловаться в случае нарушения правил парковки во дворе

Фото: istockphoto/Evgeniy Grishchenko

Если во дворе многоквартирного дома неправильно припаркованы автомобили, жаловаться следует в Госавтоинспекцию, сообщил «Татар‑информу» автоюрист Лев Воропаев.



По его словам, в ГИБДД нужно обращаться при нарушениях правил остановки и стоянки — например, парковке на тротуаре, газоне, въезде или в зонах, где парковка запрещена. Обращение в управляющую компанию бессмысленно, так как у неё нет полномочий привлекать к ответственности за такие нарушения — этим занимаются, как правило, местные администрации или уполномоченные органы, если речь идёт о нарушении правил благоустройства.

Также Воропаев отметил, что в Роспотребнадзор обращаться не имеет смысла, если нет явного нарушения санитарных норм.

Подать жалобу в ГИБДД удобнее всего через портал «Госуслуги» или через официальный сайт ГИБДД соответствующего региона.

