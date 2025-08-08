Из дворов Подмосковья с начала августа эвакуировали более 20 машин
Видео: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области
Свыше 20 автомобилей, припаркованных во дворах Московской области с нарушением правил, увезли на штрафные стоянки с начала августа. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
Нарушения были выявлены благодаря камерам видеонаблюдения системы «Безопасный регион».
«Всего за первые восемь дней августа было зарегистрировано 76 нарушений. Более 50 автовладельцев получили штрафы и свыше 20 машин-нарушителей эвакуировали», — отмечается в сообщении.В число основных нарушений вошло создание препятствий для вывоза мусора, парковка в зелёных зонах и размещение автомобилей на детских и спортивных площадках.
Больше все штрафов выписали в округе Мытищи — 16. Второе место по этому показателю занял Одинцовский округ, где оштрафовали более десяти нарушителей. А на третьем месте Дмитровский округ: там выписали восемь штрафов.