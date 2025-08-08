Из дворов Подмосковья с начала августа эвакуировали более 20 машин

08 августа 2025, 17:29

Видео: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Свыше 20 автомобилей, припаркованных во дворах Московской области с нарушением правил, увезли на штрафные стоянки с начала августа. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.





Нарушения были выявлены благодаря камерам видеонаблюдения системы «Безопасный регион».





«Всего за первые восемь дней августа было зарегистрировано 76 нарушений. Более 50 автовладельцев получили штрафы и свыше 20 машин-нарушителей эвакуировали», — отмечается в сообщении.