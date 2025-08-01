Штрафы за парковку во дворах в Подмосковье за полгода превысили 25 млн рублей
Более 25 млн рублей штрафов начислено автовладельцам за неправильную парковку во дворах Московской за шесть месяцев текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
Направить сообщение о факте неправильной парковки может любой житель региона через с помощью опции «Народный инспектор» в мобильном приложении «Добродел».
«Народный инспектор» зарекомендовал себя как эффективный механизм общественного контроля за ситуацией во дворах Московской области. По итогам информирования видим, что число пользователей увеличивается, а значит — правосознание жителей Подмосковья растет», — отметил зампред областного правительства — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона Владислав Мурашов.«Народный инспектор» помогает призвать к ответу водителей, которые паркуются на газонах, а также оставляют машины у контейнерных площадок, что мешает своевременному вывозу мусора.