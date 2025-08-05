Нейросеть выявила в Подмосковье около 170 случаев парковки на газонах

05 августа 2025, 13:03

оригинал Фото: медиасток.рф

Автомобили, припаркованные на газонах в Московской области, вычисляет искусственный интеллект, подключённый к видеокамерам системы «Безопасный регион». С начала работы этой опции было выявлено почти 170 нарушений. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства государственного управления, информационных технологий и связи.





Нейросеть интегрирована в 256 камер видеонаблюдения, установленных во дворах Подмосковья.





«С момента запуска проекта выявлено уже 169 нарушений, и по 15 из них выписаны штрафы на сумму 15 тысяч рублей», — говорится в сообщении.