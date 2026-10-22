Автоюрист Воропаев перечислил семь шагов перед покупкой машины с пробегом

22 октября 2026, 09:16

Фото: iStock/Scharfsinn86

Автомобильный юрист Лев Воропаев посоветовал будущим владельцам подержанных машин тщательно изучать историю транспорта, документы и личность продавца. Несколько проверок до сделки заметно уменьшают риск столкнуться с обманом и юридическими проблемами.