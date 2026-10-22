Автоюрист Воропаев перечислил семь шагов перед покупкой машины с пробегом
Автомобильный юрист Лев Воропаев посоветовал будущим владельцам подержанных машин тщательно изучать историю транспорта, документы и личность продавца. Несколько проверок до сделки заметно уменьшают риск столкнуться с обманом и юридическими проблемами.
В беседе с «Газетой.Ru» эксперт рекомендовал первым делом заказать отчеты по VIN-коду на нескольких сервисах. Они помогают узнать о ДТП, розыске, ограничениях и возможной корректировке показаний одометра. При отсутствии платных отчетов можно обратиться к открытым базам, включая реестр залогов.
Следующий шаг — сверить сведения в паспорте продавца с ПТС и СТС автомобиля. Воропаев советует проверить человека через сайт ФССП: долги и исполнительные производства способны привести к запрету на регистрационные действия.
Если машину продает компания, стоит изучить информацию о возможном банкротстве и арбитражных спорах. При покупке у частного лица юрист призвал фиксировать в договоре полную цену транспорта и переводить деньги безналичным способом. Банковская операция подтвердит сумму расчета в случае конфликта.
Отдельное внимание следует уделить сделкам через автосалоны. Некоторые площадки действуют как посредники, поэтому фактическим продавцом нередко выступает собственник-физлицо. Перед подписанием документов Воропаев посоветовал прочитать все условия: договор может содержать сведения о прошлых авариях или измененном пробеге.
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