Мошенники придумали новый способ запугивания россиян
Мошенники начали обзванивать россиян и запугивать блокировкой банковских карт при использовании банкоматов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителей платформы «Мошеловка» Народного фронта.
Злоумышленники представляются сотрудниками службы финансового контроля, после чего заявляют, что терминалы самообслуживания перевели на единый межбанковский стандарт. Жертву уверяют, что ее банковская карта якобы не прошла верификацию, а потому при снятии или внесении средств через «чужой» банкомат платежный инструмент изымут, а операцию заблокируют.
Чтобы «решить проблему», аферисты предлагают настроить несуществующий «межбанковский шлюз» и просят продиктовать код из СМС. Если человек его назовет, преступники получат доступ к мобильному банку и смогут украсть деньги со счета.
В «Мошеловке» советуют при подобных звонках сразу класть трубку и перезванивать на горячую линию своего банка по номеру с оборота карты. Там также напомнили, что сервисы СБП в банкоматах работают автоматически и не требуют ручной удаленной верификации, а настоящие банковские сотрудники никогда не звонят с просьбой продиктовать проверочные коды из сообщений.
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