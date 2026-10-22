Мошенники придумали новый способ запугивания россиян

22 октября 2026, 08:52

Мошенники начали обманывать россиян под предлогом блокировок банковских карт

Фото: iStock/nevodka

Мошенники начали обзванивать россиян и запугивать блокировкой банковских карт при использовании банкоматов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителей платформы «Мошеловка» Народного фронта.