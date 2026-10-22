Число SIM-карт сверх лимита в России снизилось в 76 раз

22 октября 2026, 08:59

Фото: iStock/Andrei Berezovskii

За девять с половиной месяцев 2026 года количество SIM-карт, оформленных с превышением допустимого числа, сократилось в России почти на 1,95 млн. Сейчас лимит превышают около 26 тыс. номеров, привязанных примерно к тысяче абонентов. Об этом пишут «Ведомости».