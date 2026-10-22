Число SIM-карт сверх лимита в России снизилось в 76 раз
За девять с половиной месяцев 2026 года количество SIM-карт, оформленных с превышением допустимого числа, сократилось в России почти на 1,95 млн. Сейчас лимит превышают около 26 тыс. номеров, привязанных примерно к тысяче абонентов. Об этом пишут «Ведомости».
Минцифры уточнило, что операторы связи уже предупредили владельцев оставшихся «лишних» номеров. Если пользователи не приведут число подключений в соответствие с требованиями, компании прекратят действие договоров по процедуре, установленной законом.
Ограничения начали действовать 1 ноября 2025 года. Гражданин России вправе оформить суммарно не более 20 SIM-карт у всех мобильных операторов. Для иностранцев предел составляет 10 номеров.
Ранее стало известно, что с сентября 2026 года банки и микрофинансовые организации должны передавать в ФССП сведения о мерах по возврату долгов.
Читайте также: