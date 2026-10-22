Депутат Камнев объяснил, как защитить права при долгах по кредиту
Депутат Госдумы Георгий Камнев призвал заемщиков не игнорировать судебные уведомления при проблемах с выплатами по кредиту. Он посоветовал заранее представить суду документы о болезни, увольнении или снижении дохода: эти обстоятельства могут стать основанием для отсрочки и уменьшения штрафов. Об этом сообщает «Газета.Ru».
Если взысканием занялись приставы, гражданин вправе запросить у них постановление о начале исполнительного производства и исполнительный лист. При незаконных действиях коллекторов — ночных звонках, угрозах или давлении на родственников — Камнев рекомендовал направлять жалобы в ФССП, прокуратуру и Роспотребнадзор.
С сентября 2026 года банки и микрофинансовые организации должны передавать в ФССП сведения о мерах по возврату долгов. По словам депутата, это усилит контроль за соблюдением прав заемщиков.
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