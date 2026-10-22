Депутат Камнев объяснил, как защитить права при долгах по кредиту

22 октября 2026, 08:55

Депутат Камнев посоветовал увеличить срок кредита, если нет денег на платеж

Фото: iStock/mizar_21984

Депутат Госдумы Георгий Камнев призвал заемщиков не игнорировать судебные уведомления при проблемах с выплатами по кредиту. Он посоветовал заранее представить суду документы о болезни, увольнении или снижении дохода: эти обстоятельства могут стать основанием для отсрочки и уменьшения штрафов. Об этом сообщает «Газета.Ru».