Автоюрист Воропаев перечислил три шага после ДТП с уехавшим водителем

08 октября 2026, 08:03

Юрист Воропаев назвал три действия водителя при ДТП без камер на дороге

Фото: iStock/Galina Vetertsovskaya

Автомобильный юрист Лев Воропаев посоветовал водителю, чей автомобиль задели на трассе и виновник уехал, сразу зафиксировать максимум сведений о машине и человеке за рулем. Главной уликой в такой ситуации станет государственный номер.