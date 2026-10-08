Автоюрист Воропаев перечислил три шага после ДТП с уехавшим водителем
Автомобильный юрист Лев Воропаев посоветовал водителю, чей автомобиль задели на трассе и виновник уехал, сразу зафиксировать максимум сведений о машине и человеке за рулем. Главной уликой в такой ситуации станет государственный номер.
В беседе с «Газетой.Ru» эксперт пояснил, что пострадавшему нужно запомнить регистрационный знак, марку, цвет и другие приметы автомобиля. Если водитель успел рассмотреть нарушителя, стоит записать его внешность и одежду.
Следующий шаг — незамедлительно сообщить о происшествии в Госавтоинспекцию. Воропаев рекомендовал передать инспекторам всю собранную информацию, чтобы они могли начать розыск участника аварии.
После обращения важно контролировать ход административного расследования и помогать сотрудникам ГАИ. Юрист отметил, что потерпевший вправе предложить оплатить отдельные расходы, например отправку телеграммы владельцу автомобиля для вызова на оформление протокола. Закон этого не требует, однако такая мера способна ускорить процедуру.
Когда инспекторы найдут виновника, водителю следует забрать материалы в правоохранительных органах и подать заявление страховщику по ОСАГО. Если установить человека за рулем не удастся, но известны номер машины и ее собственник, Воропаев советует обратиться в суд с иском к владельцу. По его словам, судебная практика допускает взыскание ущерба с собственника транспорта.
Читайте также: