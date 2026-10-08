Невролог объяснила, почему некоторым взрослым нужно спать по 10–11 часов
Потребность в отдыхе у людей разная, и для хорошего самочувствия некоторым взрослым действительно необходимо спать 10-11 часов в сутки. Об этом в интервью RT рассказала невролог Екатерина Демьяновская.
На индивидуальную норму сна влияет целый ряд факторов. Среди них — возраст, генетика, уровень физических и эмоциональных нагрузок, состояние здоровья, а также то, насколько качественным получается сам отдых.
Демьяновская пояснила, что люди, которым требуется больше времени на отдых, обычно стабильно спят дольше остальных. При этом после полноценного сна они чувствуют себя бодрыми в течение дня, а показатели здоровья остаются в норме. В таких случаях речь идёт именно об индивидуальной норме, а не о патологии.
Вместе с тем врач отметила, что рост потребности во сне может быть не только следствием недосыпа, но и сигналом о возможных проблемах со здоровьем. Например, речь может идти о неврологических или эндокринных нарушениях и других отклонениях.
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