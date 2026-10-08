Невролог объяснила, почему некоторым взрослым нужно спать по 10–11 часов

08 октября 2026, 05:43

Невролог Демьяновская: на потребность сна влияет возраст и генетика

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Потребность в отдыхе у людей разная, и для хорошего самочувствия некоторым взрослым действительно необходимо спать 10-11 часов в сутки. Об этом в интервью RT рассказала невролог Екатерина Демьяновская.