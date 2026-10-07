В Госдуме ответили, планируется ли запрет соцсетей для несовершеннолетних

07 октября 2026, 23:37

Депутат Горелкин: Госдума не планирует запрещать соцсети для несовершеннолетних

Фото: iStock/JTKPHOTOz

В настоящий момент в парламенте не рассматривают инициативы о запрете социальных сетей для несовершеннолетних россиян или о проверке возраста пользователей интернета. По мнению парламентария, такие меры сейчас избыточны.





На встрече в Национальном центре «Россия» Горелкин подчеркнул, что этот вопрос должен оставаться в зоне ответственности родителей. При этом роль государства, как отметил депутат, заключается не в жёстких ограничениях, а в создании условий для родительского контроля. Речь идёт о предоставлении эффективных инструментов, с помощью которых взрослые смогут следить за тем, как дети пользуются интернетом.



«Мы думаем, что именно родители должны контролировать использование социальных сетей, а задача государства — быть организатором и дать родителям эффективные инструменты, с помощью которых они могли бы контролировать своих детей», — пояснил Горелкин.