Бывший участник The Hatters Рулёв погиб с женой в ДТП под Петербургом
Бывший участник российской рок-группы The Hatters, тромбонист Вадим Рулёв погиб вместе с женой в ДТП под Петербургом. Об этом пишет Telegram-канал «Mash на Мойке».
Отмечается, что супруги на мотоцикле BMW столкнулись с внедорожником Range Rover.
Предварительно, музыкант за рулём байка следовал из посёлка Зверево. В какой-то момент он взял слишком большую скорость, потерял управление и вылетел на встречку, где столкнулся с автомобилем.
От полученных травм пара скончалась на месте. Рулёву было 35 лет, а его жене – 33 года.
Примечательно, что музыкант в этом году ни разу не привлекался за нарушение ПДД, в то время как водитель Range Rover только за полгода имеет уже 37 административных протоколов.
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