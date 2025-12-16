Автозавод «Москвич» начал производство кроссоверов М70 и М90
Автозавод «Москвич» начал производство кроссоверов М70 и М90, которые вошли в новую модельную линейку бренда. Об этом сообщает пресс-служба компании в своем Telegram-канале.
Модель М70 представляет собой компактный кроссовер с передним приводом, тогда как М90 стал флагманом линейки и рассчитан на семь мест, оснащаясь полным приводом.
Оба автомобиля получили турбированные двигатели внутреннего сгорания объемом 1,5 и 2 литра, а также девятиступенчатую автоматическую коробку передач. Как отмечает ТАСС, старт продаж намечен на 2026 год.
