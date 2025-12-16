В Петербурге полицейский устроил пожар при краже бензина из служебного авто
В Санкт-Петербурге сотрудник Госавтоинспекции спровоцировал пожар при хищении топлива из служебного автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба ГСУСК РФ по городу.
Инцидент произошел ранним утром 15 декабря. Тогда старший инспектор отдельного батальона дорожно-патрульной службы ГИБДД Санкт-Петербурга пытался слить бензин из служебного автомобиля на нижнем паркинге здания батальона. В ходе его действий произошёл пожар паров топлива, в результате чего были повреждены несколько служебных машин.
В отношении сотрудника возбуждено уголовное дело по признакам превышения должностных полномочий (п. п. «в», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Сумма ущерба устанавливается, пострадавших среди граждан нет.
Подозреваемый задержан оперативниками собственной безопасности и доставлен в следственные органы. Принято решение об увольнении полицейского по отрицательным основаниям.
Читайте также: