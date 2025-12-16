В Петербурге полицейский устроил пожар при краже бензина из служебного авто

16 декабря 2025, 12:51

Фото: iStock/blinow61

В Санкт-Петербурге сотрудник Госавтоинспекции спровоцировал пожар при хищении топлива из служебного автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба ГСУСК РФ по городу.