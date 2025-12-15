Эксперт сообщил о росте продаж одной модели «АвтоВАЗа»

15 декабря 2025, 20:14

Целиков: в России вырос спрос на на Lada Iskra

Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков

В период с 8 по 14 декабря дилеры Lada продали 668 автомобилей семейства Iskra — это максимальный недельный результат с момента выхода модели на рынок.