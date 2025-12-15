Эксперт сообщил о росте продаж одной модели «АвтоВАЗа»
В период с 8 по 14 декабря дилеры Lada продали 668 автомобилей семейства Iskra — это максимальный недельный результат с момента выхода модели на рынок.
Такую информацию в своем Telegram-канале дал руководитель аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. По его словам, новая бюджетная модель «АвтоВАЗа» оказалась почти единственной в топ-25 самых популярных автомобилей, чьи продажи за неделю выросли на десять процентов.
Целиков отметил, что у дилеров фиксируют устойчивый интерес к новинке, а слабые результаты осенью связали с трудностями на старте производства. Сейчас, как утверждается, ключевые проблемы уже устранили.
Ранее также сообщалось, что в текущем году «АвтоВАЗ» реализовал более тысячи автомобилей Lada Aura.
