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Азербайджан уничтожит 136 тонн мяса с Украины

Азербайджан утилизирует негодную патрию мяса с Украины массой 136 тонн
Фото: iStock/nastya_ph

Фото: iStock/nastya_ph

Агентство продовольственной безопасности Азербайджана признало непригодным к использованию 170 тонн ввезённой в страну мясной продукции, более 136 тонн которой поступило с территории Украины. Об этом сообщается в отчёте ведомства, который представлен на сайте агентства.
Отмечается, что нарушения были зафиксированы в 12 партиях мяса, на Украину при этом приходятся семь из них. Ещё две партии были доставлены из Белоруссии, а по одной – из России, Бразилии и Монголии.

Масса российской партии превышает 22 тонны. Указано, что она не пригодна к употреблению в пищу.

В результате, всю продукцию, не прошедшую проверку, утилизируют.

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В России упали цены на куриные ножки
Экономист Абрамов: в России за неделю подешевели куриные тушки и молоко
02 апреля 2025, 23:17

Фото: iStock/fotek

В России за прошедшую неделю подешевели куриные тушки, сыр «Фетакса» и молоко. Об этом сообщил аналитик ИПЭИ Президентской академии Александр Абрамов. Также, по его словам, подорожал чай «Акбар».
«За прошедшую неделю упали цены на бюджетные куриные тушки (-34,6%), плавленый сырный продукт «Фетакса» (-11,9%) и молоко «Домик в деревне» 3,2% жирности (-3,8%). Выросли цены на чай «Акбар» ( 7,7%)», — поделился эксперт в беседе с «Газетой.Ru».
В то же время бывший замминистра сельского хозяйства, экономист Леонид Холод заявил, что к июлю в России может подешеветь картофель. В разговоре с «Известиями», комментируя рост цен на этот овощ, он отметил, что раньше второго месяца лета ждать изменений не стоит. По его словам, сейчас картошку в РФ привозят из удаленных стран, таких как Египет и Турция.
«Это более дорогой товар. Кроме того, сейчас в РФ ввозят молодой картофель, который уже сам по себе дороже и не всегда высокого качества», — пояснил специалист.
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Киберэксперт рассказал о новой схеме мошенников по обману детей
Эксперт Мажарцев: мошенники обманывают детей через школьный электронный журнал
02 апреля 2025, 23:10

Фото: istockphoto/PUGUN SJ

Мошенники придумали новую схему по обману детей. Они представляются учителями и просят подтвердить учетную запись в школьном электронном журнале, которая привязана к аккаунту «Госуслуг». Об этом рассказал эксперт по информационной безопасности «Яндекса» Дмитрий Мажарцев. Чаще всего аферисты заявляют, что на портале не отображаются оценки школьника.
«Чтобы «исправить ситуацию», нужно восстановить пароль. Поскольку авторизация в электронном дневнике привязана к порталу «Госуслуг», мошенники просят ребенка сообщить код подтверждения, который приходит на телефон для сброса пароля от учетной записи сервиса. Получив этот код, мошенники получают полный контроль над аккаунтом», — заявил киберэксперт в беседе с «Газетой.Ru».
В свою очередь IT-эксперт, специалист по кибербезопасности Алексей Курочкин сообщил о еще одной мошеннической схеме — связанной с маркетплейсами. В разговоре с Общественной Службой Новостей он рассказал, что злоумышленники звонят под видом работников логистических центров и говорят, что на коробке с заказом была повреждена этикетка и нужно уточнить данные.
«Сначала уточняют, на какой адрес перенаправить заказ, уточняют фамилию покупателя. А дальше все по старой схеме. Вам говорят: сейчас вам на телефон придет СМС для подтверждения, вы должны его назвать для подтверждения отправки посылки. Приходит СМС на вход в личный кабинет маркетплейса. В итоге вы сами даете мошенникам доступ на свою страницу», — поделился специалист.
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Синоптик рассказал, каким будет предстоящее лето в Татарстане
Синоптик Гоголь: предстоящее лето в Казани будет жарким, на 1 градус выше нормы
02 апреля 2025, 22:48

Фото: iStock/Niwat Khongpraphat

Предстоящее лето в Татарстане будет жарким, среднесуточные температуры превысят многолетнюю норму на 1 градус. Об этом заявил глава Гидрометцентра РТ Феликс Гоголь в беседе с «Татар-информом».
По его информации, вместе с тем в регионе возможны опасные погодные явления — град, ураганы и даже смерчи.
«По прогнозу Гидрометцентра России, на вегетационный период температура воздуха в Татарстане будет выше нормы на один градус в предстоящие весенние и летние месяцы. Осадки ожидаются в норме», — отметил он.
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Выплату беременным школьницам ввели в еще одном российском регионе
В Кузбассе ввели выплату в 100 тысяч рублей для беременных школьниц
02 апреля 2025, 22:39

Фото: iStock/NataliaDeriabina

Выплату беременным школьницам ввели в еще одном российском регионе. Теперь 100 тысяч рублей смогут получать воспитанники учебных заведений в Кузбассе. Об этом говорится в постановлении регионального правительства.
«Причем в постановлении под обычной формой обучения подразумеваются не только вузы, училища, техникумы, колледжи и т.д, но и обычные школы. Да и сама беременная вполне может быть несовершеннолетней. И даже необязательно в браке. Никаких проблем для получения выплат это не создаст», — сообщает «Сiбдепо».
Тем временем с 1 апреля вступил в силу закон о запрете принимать в школы не знающих русский язык детей иностранцев. Как отмечает АГН «Москва», теперь такие первоклассники должны будут пройти обязательное тестирование. Вместе с тем в школу запретят принимать лиц, которые незаконно пребывают в России.
«Также в законе указано, что лица, не подтвердившие в ходе тестирования достаточный уровень владения русским языком, не будут допускаться до освоения указанных образовательных программ», — говорится в материале.
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Эксперт по этикету назвала темы, на которые лучше не шутить на работе
Эксперт по этикету Коломацкая: на работе лучше не шутить на личные темы
02 апреля 2025, 22:33

Фото: istockphoto/jacoblund

На работе лучше не шутить на личные темы и не делать юмористических выпадов в сторону руководства, чтобы не испортить отношения в коллективе. Об этом заявила эксперт по этикету и клиентскому сервису Надежда Коломацкая. По ее словам, также не рекомендуется забыть о разнице между иронией и сарказмом и не давить на болевые точки коллег.
«Не забывайте: в коллективе в первую очередь не дружат, а работают. Поэтому шутки личного характера (например, о более близких отношениях коллег между собой) и юмористические выпады против начальства лучше не допускать», — пояснила эксперт в беседе с «Москвой 24».
В то же время опрос банка «Точка» и бизнес-клуба «Реформа» пришел к выводам, что треть работодателей не до конца понимают зумеров и не знают, как эффективно взаимодействовать с ними. Как сообщает «Петербургский дневник», еще одна треть от опрошенных видит в молодежи большой потенциал благодаря их новому взгляду на управление. При этом в Москве проблемы предпринимателей в общении с зумерами выражены ярче, а в северной столице бизнес к ним более лоялен.
«Работодатели сейчас адаптируются к работе с «зумерами», учитывая их потребности и используя их сильные стороны. «Зумеры» лучше разбираются в технологиях и более склонны к инновациям. Важно понимать, что представителей этого поколения будет становиться все больше, и вместо того, чтобы фокусироваться на их недостатках, лучше использовать их креативность, эмпатию и инновационность», — говорится в материале.
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