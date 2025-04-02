Азербайджан уничтожит 136 тонн мяса с Украины

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Агентство продовольственной безопасности Азербайджана признало непригодным к использованию 170 тонн ввезённой в страну мясной продукции, более 136 тонн которой поступило с территории Украины. Об этом сообщается в отчёте ведомства, который представлен на сайте агентства.
Отмечается, что нарушения были зафиксированы в 12 партиях мяса, на Украину при этом приходятся семь из них. Ещё две партии были доставлены из Белоруссии, а по одной – из России, Бразилии и Монголии.
Масса российской партии превышает 22 тонны. Указано, что она не пригодна к употреблению в пищу.
В результате, всю продукцию, не прошедшую проверку, утилизируют.
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Масса российской партии превышает 22 тонны. Указано, что она не пригодна к употреблению в пищу.
В результате, всю продукцию, не прошедшую проверку, утилизируют.
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Анастасия Чинкова