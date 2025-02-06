В подмосковной Госветслужбе рассказали, какую говядину не допустят до прилавка

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Сотрудники подмосковной Госветслужбы в течение января провели 4 тыс. 697 исследований мяса говядины. Такие данные привели в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Поступающая на рынки и ярмарки региона говядина подлежит обязательной ветеринарно-санитарной экспертизе. Продукцию исследуют по физико-химическим и дозиметрическим показателям, а также с помощью варки.
Как уточнили в ведомстве, в продажу не допускается мясо с дряблой консистенцией, ярко выраженным гнилостным или кислым запахом, серо-матовым или липким жиром. Вся представленная на подмосковных прилавках продукция проходит обязательную сертификацию, поэтому не рекомендуется делать покупки в местах несанкционированной торговли.
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«С начала января было взято 2 тыс. 902 пробы. Каждая партия сопровождается удостоверением или паспортом качества, а также ветеринарным документом с информацией о том, что хозяйство благополучно в отношении заразных болезней животных», – рассказали в региональном Минсельхозпроде.
Как уточнили в ведомстве, в продажу не допускается мясо с дряблой консистенцией, ярко выраженным гнилостным или кислым запахом, серо-матовым или липким жиром. Вся представленная на подмосковных прилавках продукция проходит обязательную сертификацию, поэтому не рекомендуется делать покупки в местах несанкционированной торговли.
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Лора Луганская