Стало известно, какие продукты чаще всего покупают россияне

Фото: istockphoto/VLG
Россияне чаще всего покупают чипсы, мясную продукцию и молочку. К соответствующим выводам пришло исследование NTech. Четвертое место в топе заняли соки, а пятое — сосиски и вареные колбасы.
«При этом бренды детского питания стремительно ворвались в топ-10. На восемь позиций взлетела и курица одного из популярных брендов, а энергетические напитки уже два года пользуются большим спросом у россиян и стабильно занимают девятое место рейтинга», — пишут «Известия», изучившие итоги исследования.Вместе с тем аналитики «Выберу.ру» выяснили, что количество россиян, которые покупают на маркетплейсах ненужные им вещи, выросло вдвое в 2025 году по сравнению с 2024 годом. Как отмечает «Газета.Ru», ознакомившаяся с результатами опроса, 38% респондентов признали, что стали покупать куда больше вещей в интернете, которые на самом деле им не нужны. Треть опрошенных заявили, что не заметили разницы в количестве подобных вещей, а оставшиеся указали, что и вовсе поменяли свое отношение к покупкам в сети и стали тратиться на них куда реже.
«К бесполезным онлайн-покупкам 34% опрошенных россиян отнесли китайскую одежду по низким ценам, которая на фото выглядит лучше, чем в реальности. В то же время 25% опрошенных признались, что почти никогда не используют сувениры и декоративную посуду, приобретенные из-за красивого принта. 14% не пользуются косметикой и парфюмерией», — говорится в материале.Читайте также:
Карьерный эксперт назвала главный тренд на рынке труда в России
Перечислены самые популярные вегетарианские блюда у россиян
Почти четверть россиян пытались сменить мобильного оператора с сохранением номера
Данил Пономарев