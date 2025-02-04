В Subway обнаружили тараканов, просроченное мясо и тухлые овощи

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Агенты «SHOT ПРОВЕРКИ» проверили несколько точек сети быстрого питания Subway, где обнаружили полную антисанитарию.
Оказалось, что кухонные работники режут продукты на грязных разделочных досках, используется тухлое мясо и гнилые овощи, нарушают условия хранения продуктов. А вишенкой на торте оказались тараканы.
Бывшая сотрудница Subway Валерия Рокина рассказала, что в некоторых заведениях работали подростки без официального трудоустройства.
Уже в ходе расследования стало известно, что на одну из точек, фигурирующих в выпуске, после публикации материалов обратили внимание Роспотребнадзор и трудовая инспекция.
Полное расследование доступно на канале «SHOT ПРОВЕРКА» и в официальной группе ВКонтакте проекта.
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Бывшая сотрудница Subway Валерия Рокина рассказала, что в некоторых заведениях работали подростки без официального трудоустройства.
«Санитарно-техническое состояние таких заведений неудовлетворительное. Это кишечная палочка, гельминты и пищевая инфекция для потребителей. Работа таких предприятий должна быть приостановлена до устранения всех замечаний», — приводятся слова профессора кафедры гостиничного и ресторанного дела МГУСиТ Ольги Пасько.
Уже в ходе расследования стало известно, что на одну из точек, фигурирующих в выпуске, после публикации материалов обратили внимание Роспотребнадзор и трудовая инспекция.
Полное расследование доступно на канале «SHOT ПРОВЕРКА» и в официальной группе ВКонтакте проекта.
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Элина Позднякова