Azur Air отменила часть рейсов после предупреждения Росавиации
Azur Air досрочно сворачивает чартерную программу в Паттайю. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России.
Перед этим Росавиация ограничила срок действия сертификата эксплуатанта авиакомпании до 8 июня 2026 года. В частности, из‑за нарушений, выявленных по итогам внеплановой проверки.
Замечания, в том числе, касаются несоблюдения требований российского воздушного законодательства. Если перевозчик не устранит нарушения до указанной даты, сертификат могут аннулировать.
Как уточняется в сообщении АТОР, с конца марта 2026 года Azur Air прекращает выполнение чартеров в Паттайю из ряда городов. С 25 марта рейсы не будут выполняться из Москвы, Самары, Уфы и Екатеринбурга, при этом полётная программа на Пхукет из этих же пунктов сохранится.
Участники туристического рынка отмечают, что направление закроют примерно на месяц раньше первоначального графика. Решение связывают с рекомендацией Росавиации сократить объёмы перевозок, чтобы стабилизировать расписание и уменьшить число задержек.
В Azur Air заявили, что в ближайшее время подготовят план корректирующих мер и предоставят отчёт об их выполнении. Компания подчеркнула, что введённые ограничения не скажутся на полётах, а все обязательства перед пассажирами выполнят в полном объёме.
