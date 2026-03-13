Azur Air отменила часть рейсов после предупреждения Росавиации

Azur Air досрочно сворачивает чартерную программу в Паттайю. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России.



Перед этим Росавиация ограничила срок действия сертификата эксплуатанта авиакомпании до 8 июня 2026 года. В частности, из‑за нарушений, выявленных по итогам внеплановой проверки.

Замечания, в том числе, касаются несоблюдения требований российского воздушного законодательства. Если перевозчик не устранит нарушения до указанной даты, сертификат могут аннулировать.

Как уточняется в сообщении АТОР, с конца марта 2026 года Azur Air прекращает выполнение чартеров в Паттайю из ряда городов. С 25 марта рейсы не будут выполняться из Москвы, Самары, Уфы и Екатеринбурга, при этом полётная программа на Пхукет из этих же пунктов сохранится.

Участники туристического рынка отмечают, что направление закроют примерно на месяц раньше первоначального графика. Решение связывают с рекомендацией Росавиации сократить объёмы перевозок, чтобы стабилизировать расписание и уменьшить число задержек.

В Azur Air заявили, что в ближайшее время подготовят план корректирующих мер и предоставят отчёт об их выполнении. Компания подчеркнула, что введённые ограничения не скажутся на полётах, а все обязательства перед пассажирами выполнят в полном объёме.

Никита Кротов

