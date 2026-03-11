АТОР: Таиланд может потерять 1,3 млрд долларов из-за кризиса на Ближнем Востоке
Туристическая отрасль Таиланда может понести серьезные финансовые потери, если кризис на Ближнем Востоке затянется. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России.
По оценкам аналитиков, при продолжении кризиса более восьми недель убытки туриндустрии страны могут превысить 40,9 миллиардов бат (около 1,3 миллиардов долларов). Если ограничения продлятся около четырех недель, потери составят примерно 21,5 миллиарда бат (около 680 миллионов долларов). При трехнедельном кризисе ущерб может сократиться до 13,1 миллиардов бат (примерно 410 миллионов долларов).
Эксперты отмечают, что ситуация на Ближнем Востоке влияет на туристический рынок из-за перебоев авиасообщения, роста цен на топливо и общей нестабильности международных перевозок.
