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Старейшей москвичке исполнилось 108 лет

РИА Новости: самой старшей жительнице Москвы 108 лет, а москвичу — 105 лет
Фото: iStock/PIKSEL

Самая возрастная жительница Москвы достигла 108 лет, а старшему мужчине в столице исполнилось 105 лет. Эти сведения привели в пресс-службе департамента труда и социальной защиты населения Москвы. Об этом пишет РИА Новости.



Средняя ожидаемая продолжительность жизни в городе в 2026 году превысила 80 лет. Власти и эксперты связывают эту тенденцию с развитием профилактической медицины, внедрением технологий искусственного интеллекта в здравоохранение и улучшением городской инфраструктуры.

Специалисты советуют заботиться о здоровье заранее. Для активного долголетия важны регулярные профилактические осмотры, достаточный сон, сбалансированный рацион и ежедневная физическая активность. Врачи рекомендуют контролировать давление, уровень сахара и холестерина, отказаться от курения и ограничить алкоголь.

Сохранить хорошее самочувствие помогают общение, интеллектуальные занятия и снижение уровня стресса. При появлении тревожных симптомов медики советуют не откладывать визит к врачу.

Дарья Осипова

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