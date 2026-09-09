Старейшей москвичке исполнилось 108 лет

09 сентября 2026, 08:17

РИА Новости: самой старшей жительнице Москвы 108 лет, а москвичу — 105 лет

Фото: iStock/PIKSEL

Самая возрастная жительница Москвы достигла 108 лет, а старшему мужчине в столице исполнилось 105 лет. Эти сведения привели в пресс-службе департамента труда и социальной защиты населения Москвы. Об этом пишет РИА Новости.