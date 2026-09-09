Старейшей москвичке исполнилось 108 лет
Самая возрастная жительница Москвы достигла 108 лет, а старшему мужчине в столице исполнилось 105 лет. Эти сведения привели в пресс-службе департамента труда и социальной защиты населения Москвы. Об этом пишет РИА Новости.
Средняя ожидаемая продолжительность жизни в городе в 2026 году превысила 80 лет. Власти и эксперты связывают эту тенденцию с развитием профилактической медицины, внедрением технологий искусственного интеллекта в здравоохранение и улучшением городской инфраструктуры.
Специалисты советуют заботиться о здоровье заранее. Для активного долголетия важны регулярные профилактические осмотры, достаточный сон, сбалансированный рацион и ежедневная физическая активность. Врачи рекомендуют контролировать давление, уровень сахара и холестерина, отказаться от курения и ограничить алкоголь.
Сохранить хорошее самочувствие помогают общение, интеллектуальные занятия и снижение уровня стресса. При появлении тревожных симптомов медики советуют не откладывать визит к врачу.
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