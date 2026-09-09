Трое граждан Испании застряли в лифте дома на западе Москвы
Три испанца утром оказались заблокированы в лифте девятиэтажного дома на Матвеевской улице в Москве. Кабина остановилась между этажами, после чего мужчины начали звать на помощь. Их услышал местный житель и вызвал аварийную службу. Об этом информирует Telegram-канал SHOT.
Специалисты освободили пассажиров. Никто из них не пострадал, медицинская помощь не потребовалась.
Если лифт застрял, прежде всего сохраняйте спокойствие и не пытайтесь самостоятельно открыть двери или выбраться из кабины. Нажмите кнопку вызова диспетчера, а если связи с ним нет — позвоните в аварийную службу, управляющую компанию или по номеру 112. Сообщите точный адрес дома, номер подъезда и, по возможности, номер лифта.
Не прыгайте и не раскачивайте кабину, поскольку это может усложнить работу механизмов. Если мобильная связь отсутствует, попробуйте привлечь внимание жильцов: зовите на помощь и стучите в двери. Не пытайтесь выбраться через люк или щель между дверями — безопаснее дождаться специалистов.
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