Трое граждан Испании застряли в лифте дома на западе Москвы

09 сентября 2026, 08:24

Фото: iStock/Sergey Granev

Три испанца утром оказались заблокированы в лифте девятиэтажного дома на Матвеевской улице в Москве. Кабина остановилась между этажами, после чего мужчины начали звать на помощь. Их услышал местный житель и вызвал аварийную службу. Об этом информирует Telegram-канал SHOT.