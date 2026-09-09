Сад переживет зиму: эксперт рассказала, когда и как правильно укрывать растения

09 сентября 2026, 08:20

Стало известно, какие действия могут погубить садовые растения до весны

Фото: Istock / Olga Yastremska

Подготовить сад к зиме нужно заранее — и дело не только в морозах. Растениям также угрожают холодный ветер, пересыхание, солнечные ожоги и выпревание во время зимних оттепелей. Доцент Университета РОСБИОТЕХ Елена Слынько рассказала Life.ru, как помочь посадкам пережить холодный сезон без потерь.