Сад переживет зиму: эксперт рассказала, когда и как правильно укрывать растения
Подготовить сад к зиме нужно заранее — и дело не только в морозах. Растениям также угрожают холодный ветер, пересыхание, солнечные ожоги и выпревание во время зимних оттепелей. Доцент Университета РОСБИОТЕХ Елена Слынько рассказала Life.ru, как помочь посадкам пережить холодный сезон без потерь.
В конце лета стоит отказаться от азотных подкормок и сделать акцент на калийно-фосфорных удобрениях, которые помогают растениям подготовиться к холодам. Осенью проводят профилактическую обработку от грибковых заболеваний, а с полноценным укрытием лучше не торопиться. Например, теплолюбивые растения рекомендуется защищать после того, как ночная температура стабильно опустится примерно до −5…−7 °C — легкие заморозки помогают побегам закалиться.
То, что можно пригнуть к земле, лучше подготовить заранее, пока ветви остаются гибкими. Их фиксируют и укладывают на сухую подложку из досок, лапника или другого подходящего материала, после чего сооружают каркас и накрывают плотным спанбондом. Торцы конструкции до сильных морозов желательно оставлять открытыми для вентиляции.
Перед зимой растениям также необходим хороший запас влаги. В зависимости от размера и вида под взрослые экземпляры может потребоваться 30–80 литров воды. После полива укрываемые культуры защищают от сырости, используя сухие листья, лапник, шифер или доски — главное, чтобы внутри сохранялся сухой микроклимат.
Молодые хвойные зимой особенно страдают от мокрого снега и яркого весеннего солнца. Их также важно хорошо полить осенью, а раскидистые формы аккуратно стянуть веревкой или сеткой. Для защиты от солнечных ожогов подойдут светлые дышащие материалы вроде мешковины или специальных сеток, а вот полиэтилен использовать не стоит. Главное правило — не укрывать растения слишком рано. В тепле под плотным материалом они могут запреть, а это зачастую опаснее первых небольших морозов.
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