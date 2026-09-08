Бабье лето придет в Москву в середине текущей недели
Синоптик Позднякова: температура в Москве поднимется до +25 °C в ближайшие дни
Температура в столичном регионе начнет повышаться с 9 сентября, а к концу недели она уже превысит климатическую норму. Об этом рассказала ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
По ее прогнозу, во вторник днём ожидается переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди. Столбики термометров покажут до +14...+16 °C в Москве и порядка +13...+17 °C по Московской области. В среду осадков не будет. Днем потеплеет до +18...+20 °C, что соответствует климатической норме начала сентября.
«В четверг ночью в Москве ожидается +12...+14 °C. Днем температура поднимется примерно до +25 °C, а по региону — до +21...+26 °C. В этот день температура превысит климатическую норму почти на 5 °C. В последующие дни сохранится почти летняя погода», — уточнила Позднякова в беседе с «Известиями».
В пятницу воздух прогреется до +20...+24 °C, а в субботу — до +17...+22 °C. Так, с середины недели в столичном регионе начнется бабье лето, заключила синоптик.
Ну а пока в Москве ожидается очень холодная ночь, добавил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в разговоре с RT. По его словам, температура в столице опустится ниже +5 °C, а по области, особенно на востоке, не исключены похолодание до 0 °C и заморозки.
«Но днём в среду температура повысится до +18…+20 °C за счёт малооблачной погоды. Четверг — самый тёплый день. В разгар дня ожидается +23…+24 °C. И ночь на четверг уже будет не такой холодной — +6…+11 °C. Но этот эпизод яркого потепления будет кратковременным», — предупредил Шувалов.