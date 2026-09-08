Бабье лето придет в Москву в середине текущей недели

08 сентября 2026, 10:26

Синоптик Позднякова: температура в Москве поднимется до +25 °C в ближайшие дни

Фото: iStock/Smileus

Температура в столичном регионе начнет повышаться с 9 сентября, а к концу недели она уже превысит климатическую норму. Об этом рассказала ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.





По ее прогнозу, во вторник днём ожидается переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди. Столбики термометров покажут до +14...+16 °C в Москве и порядка +13...+17 °C по Московской области. В среду осадков не будет. Днем потеплеет до +18...+20 °C, что соответствует климатической норме начала сентября.





«В четверг ночью в Москве ожидается +12...+14 °C. Днем температура поднимется примерно до +25 °C, а по региону — до +21...+26 °C. В этот день температура превысит климатическую норму почти на 5 °C. В последующие дни сохранится почти летняя погода», — уточнила Позднякова в беседе с «Известиями».

«Но днём в среду температура повысится до +18…+20 °C за счёт малооблачной погоды. Четверг — самый тёплый день. В разгар дня ожидается +23…+24 °C. И ночь на четверг уже будет не такой холодной — +6…+11 °C. Но этот эпизод яркого потепления будет кратковременным», — предупредил Шувалов.