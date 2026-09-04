Синоптик ответил, когда в Москву придут первые заморозки
В ближайшие дни в Москве и регионах Центральной России ожидаются первые осенние заморозки. Об этом 4 сентября сообщил метеоролог Александр Сергеев.
Синоптик отметил, что вероятность ночных похолоданий будет расти с каждым днем, особенно к концу сентября, когда сокращение светового дня и падение ночных температур станут более выраженными, пишет NEWS.ru. Для сравнения, в прошлом году первый мороз в Подмосковье зафиксировали в ночь на 13 сентября.
Ранее метеорологи рассказали о погоде в Москве на предстоящих выходных. Информацию дал сервис «Яндекс Погода».
Кроме того, стало известно, что ждет москвичей в ближайшие дни. Подробности — в нашем материале.
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